В Хабаровском крае построят металлургический комбинат, соглашение подпишут на ВЭФ

В Хабаровском крае построят металлургический комбинат Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

Компания «Русолово» к 2027 году построит металлургический комбинат в Солнечном районе Хабаровского края. Производство появится на месте Солнечной обогатительной фабрики, которая прекратила работу 10 лет назад. Уже сейчас здесь, на оловодобывающем руднике «Молодежный», начались работы.

- «Русолово» восстанавливает добычу и производство оловянного концентрата. В 2023 году компания выходит на мощность больше трех тысяч тонн. В скором времени предприятие рассчитывает увеличить производство на 25 процентов, - сказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время посещения рудника.

Соглашение о строительстве оловянного металлургического комбината подпишут на ВЭФ. После запуска производства Хабаровский край станет флагманом по производству чистого олова в слитках в России.

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