26 новых ТОС появятся в Хабаровске

26 новых ТОСов появятся в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске уже создано 276 территориальных общественных самоуправлений (ТОС). В ближайшее время их число увеличится еще на 26. В их работу вовлечено больше 53 тысяч человек.

Гордума планирует установить границы новых объединений. Они появятся на улицах Тихоокеанской, Трехгорной, Черняховского, Ленина, Гагарина и других. После установления границ ТОС жителям нужно будет зарегистрировать их в районных администрациях.

- С 2020 года ТОС города Хабаровска принимают участие в краевом и городском конкурсах грантов. На реализацию 93 проектов хабаровчан из краевого и городского бюджета, а также собственных средств граждан привлечено около 80 миллионов рублей, - рассказали в администрации Хабаровска.

Большая часть победителей конкурса грантов представила проекты по обустройству дворов, спортивных и игровых площадок, установке систем видеонаблюдения.

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