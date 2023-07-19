В Хабаровске проходит акция «Помоги собраться в школу»
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Хабаровске стартовала ежегодная акция «Помоги собраться в школу», которую проводит городской молодежный центр. Ее цель – поддержка воспитанников подростково-молодежных клубов, семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.
Продлится акция до 25 августа. Ее участниками могут стать все желающие. Помочь школьникам можно канцелярскими товарами, тетрадями, принадлежностями для рисования, наборами для творчества, портфелями, школьной формой и другими вещами, которые нужны детям.
Сбор школьных принадлежностей проходит в «Городском центре по организации досуга детей и молодежи» на Ленина, 85. Кабинет находится на пятом этаже. Приносить вещи можно в будние дни с 9:00 до 18:00.
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