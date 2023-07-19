Жители Хабаровского края могут выиграть 100 тысяч рублей на свой проект Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровском крае стартовал прием заявок на конкурс «Микрогранты». До 3 августа жители региона от 14 до 35 лет могут подать заявку на платформе grants.myrosmol.ru. Выигрыш составит от пяти до 100 тысяч рублей. Проект нужно воплотить в жизнь в течение года: с октября 2023-го по сентябрь 2024-го. При этом конкурсом предусмотрена упрощенная отчетность.

- «Микрогранты» – отличная возможность грантового финансирования для молодежи нашего края, которая только начинает свой путь в проектировании или нуждается в небольшой финансовой помощи для уже готового проекта, – сказали в комитете по делам молодежи правительства Хабаровского края.

Заявка на конкурс может быть только одна, в ней должен содержаться проект по одной из 18 номинаций, которые опубликованы на сайте Росмолодежи. Итоги конкурса станут известны до 27 сентября.

Если вы не умеете писать гранты, то вам могут помочь специалисты центра социального воспитания и здоровья. Обратиться к ним можно по адресу: Хабаровск, улица Первомайская, 25, номер телефона: 8 (914) 316-69-57.

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