Сложную операцию мужчине с раком языка провели в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

В больнице имени Сергеева в Хабаровске начали проводить сложные операции при подтвержденных онкологических заболеваниях. Первым таким пациентом стал 64-летний мужчина. У него рак языка.

В больницу мужчину привезли, чтобы провести специальную перевязку перед началом лучевой терапии. Но после осмотра врачи приняли решение, что ему нужно оперативное вмешательство.

- Хирурги выполнили многоуровневую резекцию, сохранив при этом костный каркас. Образовавшийся после удаления опухоли и метастаз дефект был закрыт лоскутом ткани, выделенным с участка на грудной клетке пациента, - рассказали в минздраве Хабаровского края.

Раньше таких операций в регионе не делали. Это стало возможно после открытия в больнице Центра головы и шеи, а также благодаря усилению штата хирургов специалистами городской больницы имени Матвеева. Центр будет находиться на девятом этаже, в него войдут врачи лор-отделения и отделения челюстно-лицевой хирургии. Хирургическое лечение пациентов с онкологическими заболеваниями и пластическая хирургия станут основными направлениями работы.

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