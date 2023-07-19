170 сертификатов на услуги для бездомных выдадут в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае к работе с бездомными начнут привлекать некоммерческие организации. В этом году власти выдадут 170 сертификатов, по которым люди без определенного места жительства смогут выбрать обслуживающую организацию. Компания предоставит ему базовые услуги. Так получится реализовать механизм социального заказа, который работает в регионе уже три года. Он призван улучшить качество жизни людей.

- При реализации пилотного проекта используется альтернативный способ взаимодействия государственной и негосударственной сфер. Для этого используются специальные сертификаты. Они дают право выбора. Через них обеспечивается возможность привлечения негосударственных организаций к оказанию госуслуг, - рассказали в министерстве социальной защиты края.

В сертификат войдут различные услуги, которые помогут бездомным изменить свою жизнь. Это бесплатное питание, временное проживание или же получение базового продуктового набора. Все это будут предоставлять организации, человеку нужно лишь показать документ. Список компаний станет известен после окончания конкурса. В нем будет сразу несколько организаций, чтобы была альтернатива.

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