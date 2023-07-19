Евгений Никонов ответил на вопросы жителей Хабаровского края в прямом эфире Фото: ЦУР Хабаровского края

Зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов провел прямой эфир в социальных сетях. Только с конца июня ему поступило больше 600 обращений. Основными темами стали социальная поддержка, кадровые вопросы, образование, здравоохранение и содержание больниц.

Например, людей интересовало, что делать, если в Амурске нет кардиолога, а в Комсомольске к нему сложно записаться. Амурчанам также не хватает терапевтов.

- Амурская районная больница является филиалом больницы имени Шевчук. Главный врач тот же самый. Ангиограф у нас есть, необходимые обследования сейчас проводятся. Просто нужно пройти диспансеризацию: снять ЭКГ, пройти стандартные обследования и получить направление. Кстати, хочу привести простой пример - мы совсем недавно проводили в Комсомольске-на-Амуре достаточно подробное изучение здоровья работников завода «Амурсталь». Было обследовано порядка 700 человек. У 70 были найдены все показания для проведения коронографии. И мы готовы выполнить все эти исследования, - рассказал Евгений Никонов.

Правда, согласились на такое исследование только 10 человек. Зампред отметил, что с этим нужно что-то делать, людям нужно менять отношение к своему здоровью.

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