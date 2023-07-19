На предмет халатности проверяет СК Охотнадзор Магаданской области Фото: СК Магаданской области

Следователи Магаданской области проверяют на предмет халатности действия сотрудников охотнадзора. Поводом для этого стала гибель людей от лап и когтей медведей.

- Следствием будет дана юридическая оценка действиям или бездействию, а также достаточности мер, принятых должностными лицами органа государственной власти субъекта РФ, осуществляющего полномочия в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, по регулированию численности медведей и предотвращению нанесения ущерба здоровью граждан, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

К слову, медведи нападали на колымчан этим летом в черте Магадана. В итоге три человека погибли, еще трое получили различные травмы. Сейчас они проходят лечение, их здоровьем занимаются врачи. По двум смертям проверки уже прошли, по нападению, которое произошло 15 числа - еще продолжаются.

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