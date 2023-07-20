Диспансеризацию на рабочем месте начали проводить в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае осваивают новый вид диспансеризации. Она проходит на предприятиях, где 15 и более человек прикреплены к одной поликлинике. В таком случае медики учреждения могут осмотреть сотрудников компании прямо на рабочем месте. Но если проходить обследование индивидуально, в поликлинику нужно обращаться лично.

В Хабаровске диспансеризацию и профосмотры проводят девять медорганизаций. Врачи сами решают, в каком формате человеку нужно обследоваться. Это может быть общая или углубленная диспансеризация, профосмотр. Первый случай подходит для тех, чей возраст кратен трем, второй - для переболевших коронавирусом. Профосмотры проводят остальным пациентам, не попадающим в другие категории.

Врачи советуют не пренебрегать возможностью пройти осмотр. Регулярное обследование поможет обнаружить патологии на ранних стадиях и сразу начать лечение, не доводя состояние до критического.

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