Карантинное насекомое обнаружили в Комсомольском лесничестве
Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
Сотрудники Россельхознадзора нашли карантинное насекомое в Комсомольском лесничестве. Они обнаружили непарного шелкопряда - вредителя, который обычно распространен в Европе, на Кавказе, в Малой Азии, Туркестане, Сибири, Японии и Северной Америке. Для данного вида характерны вспышки массового размножения.
- В соответствии с приказом краевого управления Россельхознадзора на территории Комсомольского лесничества ранее наложена карантинная фитосанитарная зона. По итогам обследования учреждению выданы предостережения, - рассказали в ведомстве.
Шелкопряды объедают лиственные леса на больших площадях. Особенно вредители любят дуб, липу, березу и осину. А при недостатке лиственных нападают иногда и на хвойные породы, уничтожая их всходы в питомниках.
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