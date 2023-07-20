Ритуальное бюро оштрафовали на 500 тысяч рублей в Комсомольске-на-Амуре

Ритуальное бюро оштрафовали на 500 тысяч рублей
Фото: Евгения ГУСЕВА
Ритуальное бюро «Гранит» выплатит полмиллиона рублей за подкуп полицейского. С января 2016 по июль 2017 года сотрудник передавал деньки представителю власти в попытках обойти конкурентов. Взамен правоохранитель должен был сообщать ему персональные данные умерших людей.
- В отношении ООО РБ «Гранит» было заведено дело о незаконной передачи в интересах юрлица должностному лицу денег за совершение действия, связанного с занимаемым им служебным положением, - прокомментировали в прокуратуре Хабаровского края.
Суд обязал компанию выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей, но обвиняемый попытался обжаловать решение. Второе рассмотрение дело не изменило изначальный приговор.
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