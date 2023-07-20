По «горячительным» следам: полиция поймала мужчину, укравшего ящик виски в Биробиджане

Мужчину с 13 бутылками виски задержали в Биробиджане Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Директор винно-водочного магазина в Биробиджане сообщил в полицию о краже виски. В торговой точке недосчитались 13 бутылок дорогого алкоголя. Правоохранители сработали быстро и уже скоро поймали подозреваемого с поличным.

- Задержанным оказался 42-летний ранее судимый биробиджанец. Он признался, что сначала вынес мимо кассы бутылку за 3,9 тысячи рублей, сняв антикражный магнит. На выходе он заприметил открытый грузовик, из которого отгружали товар. Пока грузчик заносил алкоголь в торговый зал, мужчина незаметно забрал ящик виски и ушел, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Зайдя во двор неподалеку, похититель выкинул упаковку, а бутылки разложил по пакетам. Он пошел домой, но по пути его задержали полицейские. Виски вернули владельцу магазина.

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