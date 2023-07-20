Выставка «Путешествие в детство» открылась в аэропорту Хабаровска

Выставка «Путешествие в детство» открылась в аэропорту Хабаровск Фото: аэропорт Хабаровск

Увлекательная выставка под названием «Путешествие в детство» открылась в хабаровском аэропорту. Представленная экспозиция, созданная Банком России, включает 20 фотографий с изображениями монет, посвященных народным сказкам, детским писателям и художникам, героям отечественных мультфильмов. Выставка будет доступна для посетителей до 17 августа.

Проект «Путешествие в детство» приглашает гостей и пассажиров раскрыть тайны медальерного искусства. Каждое фото - уникальное изображение монеты, созданной в честь известных персонажей и сюжетов из народных сказок, произведений детской литературы и искусства.

У посетителей есть возможность отсканировать QR-код, который есть на каждом экспонате. Он ведет на сайт, где можно получить дополнительную информацию о том, как создаются памятные монеты.

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