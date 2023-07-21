Прокуратура Хабаровского края подвела итоги работы за первое полугодие Фото: Прокуратура Хабаровского края

В регионе подвели итоги работы краевой прокуратуры в первом полугодии. Правоохранители за это время выявили больше 28 тысяч нарушений. Особое внимание уделяется защите социально уязвимой категории жителей. Так, благодаря вмешательству прокуратуры 118 человек с инвалидностью получили средства реабилитации, остальным обеспечена компенсация для их приобретения. Работа правоохранителей также позволила погасить долги на сумму свыше 75 миллионов рублей перед 1 140 работниками.

Прокуратура контролирует и ряд других вопросов. Среди них - тушение лесных пожаров, подготовка к отопительному периоду, контроль качества предоставляемых услуг ЖКХ населению, ремонт сетевого хозяйства, расходы бюджетных средств, участие в решении вопросов строительства проблемного жилья и другие.

За первое полугодие в ведомство поступило больше 25 тысяч обращений от жителей Хабаровского края. По удовлетворенным жалобам прокуроры пресекли более четырех тысяч нарушений закона, восстановив нарушенные права 2,5 тысячи заявителей.

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