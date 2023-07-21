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НовостиОбщество20 июля 2023 22:50

Прокуратура Хабаровского края подвела итоги работы за первое полугодие

Результаты озвучили на расширенном заседании коллегии
Александра ЯВИЩЕНКО
Прокуратура Хабаровского края подвела итоги работы за первое полугодие

Прокуратура Хабаровского края подвела итоги работы за первое полугодие

Фото: Прокуратура Хабаровского края

В регионе подвели итоги работы краевой прокуратуры в первом полугодии. Правоохранители за это время выявили больше 28 тысяч нарушений. Особое внимание уделяется защите социально уязвимой категории жителей. Так, благодаря вмешательству прокуратуры 118 человек с инвалидностью получили средства реабилитации, остальным обеспечена компенсация для их приобретения. Работа правоохранителей также позволила погасить долги на сумму свыше 75 миллионов рублей перед 1 140 работниками.

Прокуратура контролирует и ряд других вопросов. Среди них - тушение лесных пожаров, подготовка к отопительному периоду, контроль качества предоставляемых услуг ЖКХ населению, ремонт сетевого хозяйства, расходы бюджетных средств, участие в решении вопросов строительства проблемного жилья и другие.

За первое полугодие в ведомство поступило больше 25 тысяч обращений от жителей Хабаровского края. По удовлетворенным жалобам прокуроры пресекли более четырех тысяч нарушений закона, восстановив нарушенные права 2,5 тысячи заявителей.

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