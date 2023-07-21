В Хабаровском крае ввели запрет на посещение лесов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае из-за природных пожаров установлен режим ЧС в лесах межрегионального характера. Чтобы не допустить появления новых очагов возгорания, в регионе ввели запрет на посещение лесов и въезд в них на машинах. Это позволит исключить пожары, которые могут быть спровоцированы человеческим фактором. Запрет начал действовать 20 июля и продлится до 9 августа.

Самый высокий класс пожарной опасности зарегистрирован на территориях Солнечного, Хабаровского, Верхнебуреинского, Амурского, Нанайского, Николаевского, Комсомольского, Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Охотского районов и в районе имени Полины Осипенко. С введением запрета туристы должны будут отменить любые походы в лес.

В ГУ МЧС России по Хабаровскому краю напомнили, что в регионе действует особый противопожарный режим. Он запрещает использование открытого огня и разведение костров. За нарушение правил может грозить административная или уголовная ответственность.

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