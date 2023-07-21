Память погибших на СВО сотрудников ОМОН «Ураган» почтили в Комсомольске-на-Амуре
Фото: Росгвардия по Хабаровскому краю
Год назад сотрудники ОМОН «Ураган» Росгвардии по Хабаровскому краю погибли при выполнении боевого задания в ходе СВО. Указом президента России за отвагу и самоотверженность они посмертно награждены орденами Мужества. В годовщину гибели их боевые товарищи, родственники и знакомые, представители органов власти и жители города собрались, чтобы почтить память бойцов.
- Сегодня мы вспоминаем настоящих героев, настоящих русских солдат. Год назад погибли бойцы комсомольского ОМОН. Они отдали свои жизни, защищая народ Донбасса от нацизма и его жестоких, бесчеловечных последствий. Они до конца остались верны долгу, - сказал замкомандующего Восточным округом войск нацгвардии РФ генерал-майор Михаил Романов.
Собравшиеся почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к местам их захоронения.
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