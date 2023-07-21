Места для строительства «Русских ярмарок» определили в Хабаровске и Комсомольске Фото: минпромторг Хабаровского края

В Хабаровске и Комсомольске переделили территории, где будут построены «Русские ярмарки». Участки площадью 6,5 и 5,5 гектара предоставили в аренду инвестору без торгов. Строительством займется федеральный оператор «Русские ярмарки». Открытие площадок запланировано на 2024 год. Там жители смогут купить товары местных производителей. Это будут и продукты, и поделки, и изделия народно-художественных промыслов коренных народов. Кроме того, на базе ярмарок появятся площадки для проведения культурно-массовых мероприятий.

- По Хабаровску и Комсомольску проекты были признаны приоритетными. Площадки под строительство уже определены: в Городе юности выделена площадь 6,5 гектара в районе набережной, в краевой столице - участок в Железнодорожном районе площадью 5,5 гектара, - рассказали в минэкономразвития Хабаровского края.

Цель проекта «Русские ярмарки» - возрождение и развитие ярмарочной торговли с учетом национального и конфессионального разнообразия населения, культурной самобытности народов страны.

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