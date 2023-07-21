Студенты хабаровского ТОГУ выиграли миллион рублей

Ученики Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) выиграли миллион рублей в конкурсе «Студенческий стартап». Грант получил проект «Создание центра верификации, профайлинга и исследований на полиграфе». Его авторами стали студенты факультета психологии и гуманитарных технологий Александр Рудаков, Алина Сулейманова и Полина Красикова.

- Суть нашего проекта в том, чтобы улучшить метод детекции лжи, повысить его точность до 95 процентов. Сейчас же этот показатель составляет 80 процентов на сухом полиграфе, - объясняет автор и руководитель стартап-проекта Александр Рудаков.

Напомним, конкурс проводится по инициативе Фонда содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

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