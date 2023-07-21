Четыре зала для занятий каратэ откроются в Хабаровском крае в 2023 году Фото: Министерство образования и науки Хабаровского края

В рамках проекта «Киокусинкай в школу» в Хабаровском крае планируют открыть четыре спортзала для занятий каратэ уже в 2023 году. Модульные площадки появятся в школах региона, что поможет приобщить еще больше молодежи к спорту. Всего в ДФО за два года планируют открыть 50 залов.

- Модульные спортзалы будут предназначены для занятий Киокусинкай каратэ. Этот вид спорта очень популярен среди детей, в том числе Хабаровского края. Но там будут не только уроки каратэ, но и любые занятия спортом, в том числе будут проводиться обычные уроки физкультуры, - сказал зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгений Никонов.

Спортзалы появятся в комсомольской школе №42, хабаровской школе №47 и №2 в Березовке, в школе №2 в Ванино. Площадь последней составит 288 «квадратов», а остальных – 108.

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