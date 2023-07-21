Больше 30 предприятий Магадана могут не подключить к отоплению в начале зимы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магадане вовсю готовятся к предстоящему отопительному сезону, несмотря на лето. Но, как выяснилось, некоторые предприятия зимой будут мерзнуть: им тепло не дадут.

Предприятия Магадана накопили многомиллионный долг перед энергетической компанией города. По данным Магаданэнерго, 31 фирма задолжала больше 3,5 миллиона рублей. За это их могут зимой не подключить к отоплению или ограничить им подачу тепла.

- Энергетики направили должникам уведомления об ограничении теплоснабжения и готовы не применять радикальную меру, если задолженность будет погашена, - сказали в Магаданэнерго.

К слову, у компании есть право ограничивать неплательщиков. Это регулирует закон. А у самих предприятий еще есть время погасить долги. По этим вопросам представителей компаний проконсультируют в отделе сбыта энергии отделения «Теплосбыт» по улице Портовая, 19А; телефоны для справок: 8 (4132) 69-88-37, 8 (4132) 69-88-43.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.