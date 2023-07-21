Больше 30 предприятий Магадана могут не подключить к отоплению в начале зимы
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Магадане вовсю готовятся к предстоящему отопительному сезону, несмотря на лето. Но, как выяснилось, некоторые предприятия зимой будут мерзнуть: им тепло не дадут.
Предприятия Магадана накопили многомиллионный долг перед энергетической компанией города. По данным Магаданэнерго, 31 фирма задолжала больше 3,5 миллиона рублей. За это их могут зимой не подключить к отоплению или ограничить им подачу тепла.
- Энергетики направили должникам уведомления об ограничении теплоснабжения и готовы не применять радикальную меру, если задолженность будет погашена, - сказали в Магаданэнерго.
К слову, у компании есть право ограничивать неплательщиков. Это регулирует закон. А у самих предприятий еще есть время погасить долги. По этим вопросам представителей компаний проконсультируют в отделе сбыта энергии отделения «Теплосбыт» по улице Портовая, 19А; телефоны для справок: 8 (4132) 69-88-37, 8 (4132) 69-88-43.
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