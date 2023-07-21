Санкции западных стран не повлияли на экономику Хабаровского края

Министр финансов доложил губернатору об исполнении бюджета Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с министром финансов Валентином Костюшиным. Глава региона заслушал доклад об исполнении бюджета за первые полгода 2023-го. За шесть месяцев край получил 87,9 миллиарда рублей, что больше уровня прошлого года на 3,8 миллиарда. Такой результат считается удовлетворительным, он позволит стабильно выполнять обязательства, взятые властями перед хабаровчанами.

По словам Валентина Костюшина, в этот период в крае зафиксировали положительную динамику поступлений доходов. Исполнение расходов тоже идет по плану. Все выполняется вовремя, хорошие показатели в строительной сфере. Свои обязательства исправно выполняют крупнейшие налогоплательщики, переход на единый налоговый счет влияния не оказал.

- Крупнейшими налогоплательщиками в крае остаются ДВЖД - филиал ОАО «РЖД», АО «Многовершинное», ПАО «Газпром». Если говорить об отраслях, то лидирует транспортная отрасль, на втором месте горнодобывающие предприятия, после них торговля, - сказал министр финансов региона.

Михаилу Дегтяреву стало интересно, как обстоят дела у машиностроителей, ведь в прошлом году темпы производства снизились из-за санкций. Выяснилось, что сейчас откат не так заметен.

Напомним, 2022 год Хабаровский край закончил с профицитом бюджета. Доходы региона составили 160,1 миллиарда рублей, что больше на 19,5 миллиарда показателей 2021 года.

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