Температура в Хабаровске поднимется выше +30 градусов 22 июля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Хабаровске 22 июля станет настоящим испытанием для жителей города. Жара и высокая влажность будут донимать весь день. Осадков не ожидается. Небо будет чистым весь день.

В субботу высокая температура в Хабаровске будет ощущаться даже ночью. Столбик термометра после захода солнца покажет +20…+22 градуса. Душно станет на улице уже с самого утра. После обеда температура перевалит за +30. В час пик она поднимется до отметок +31…+33 градуса.

Не спасет от пекла и ветер. В течение дня сильных порывов не ожидается. Он будет дуть с запада со скоростью 5-10 метров в секунду.

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