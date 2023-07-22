Четвертый Фестиваль театров Дальнего Востока пройдет в Хабаровске

Свои спектакли покажут 15 коллективов
Фото: Правительство Хабаровского края
15 творческих коллективов театров из Хабаровска, Уссурийска, Владивостока, Якутии, Петропавловска-Камчатского, Комсомольска-на-Амуре, Москвы, Улан-Удэ и Благовещенска соберутся в столице Хабаровского края, где покажут свои лучшие спектакли.
Фестиваль откроется постановкой «Катапульта» от театра драмы Уссурийского городского округа имени В.Ф. Комиссаржевской. Среди готовящихся сюрпризов для хабаровчан – спектакль «Семейное счастье» в исполнении Московского театра «Мастерская П. Н. Фоменко». Постановка спектакля – за авторством самого Петра Фоменко.
Хабаровск принимает фестиваль четвертый год подряд.
- Фестиваль не только раскрывает богатство дальневосточной театральной культуры, но и создает масштабную площадку для обмена опытом, взаимного обучения и развития театрального сообщества, - отметил Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края, председатель оргкомитета фестиваля.
Изначально, фестиваль получил жизнь, как часть Программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке, которая разработана в 2019 году под руководством художественного руководителя Театра Наций Евгения Миронова.
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