Дожди остудят жаркий Хабаровск 23 июля

Есть опасность намокнуть Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обжигающие летние дни с 30-градусной жарой сойдут на нет, по крайней мере, до прихода новой недели. В Хабаровск, наконец, заглянет небольшой дождь, который освежит перегретый воздух. Ночью температура дойдет +22 градусов, а днем потеплеет до +27 градусов. Ветер юго-восточный, восточный до 10 метров в секунду.

В южных районах местами также ожидаются кратковременные дожди. Наивысшая температура ночью будет +22 градуса, а в дневное время она поднимется до +27 градусов. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду.

В центральных районах небольшие осадки могут быть отмечены на территории Верхнебуреинского микрорайона. Ночью температура будет колебаться от +15 до +22 градусов, а днем амплитуда еще сильнее – от +23 до +35 градусов. Ветер различных направлений до 10 метров в секунду.

В северных районах дождь, вероятно, пройдет по Охотскому микрорайону. Ночью термометр покажет +20 градусов, а днем температура может подняться до +31 градуса. Ветер юго-западный, западный до 14 метров в секунду.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.