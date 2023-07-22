Дожди остудят жаркий Хабаровск 23 июля

Есть опасность намокнуть
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Обжигающие летние дни с 30-градусной жарой сойдут на нет, по крайней мере, до прихода новой недели. В Хабаровск, наконец, заглянет небольшой дождь, который освежит перегретый воздух. Ночью температура дойдет +22 градусов, а днем потеплеет до +27 градусов. Ветер юго-восточный, восточный до 10 метров в секунду.
В южных районах местами также ожидаются кратковременные дожди. Наивысшая температура ночью будет +22 градуса, а в дневное время она поднимется до +27 градусов. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду.
В центральных районах небольшие осадки могут быть отмечены на территории Верхнебуреинского микрорайона. Ночью температура будет колебаться от +15 до +22 градусов, а днем амплитуда еще сильнее – от +23 до +35 градусов. Ветер различных направлений до 10 метров в секунду.
В северных районах дождь, вероятно, пройдет по Охотскому микрорайону. Ночью термометр покажет +20 градусов, а днем температура может подняться до +31 градуса. Ветер юго-западный, западный до 14 метров в секунду.
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