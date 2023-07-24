В Хабаровске началось строительство подъемника на Тургеневской лестнице Фото: Администрация Хабаровска

24 июля в администрации Хабаровска прошло аппаратное совещание, во время которого участники обсудили, как продвигается реализация текущих проектов. Среди них - строительство Тургеневской лестницы. Подрядчик уже закончил работы по внутреннему ограждению и теперь приступил к монтажу подъемника.

Также стало известно, что детсад на Шатова получил итоговое заключение госэкспертизы, которое позволит продолжить строительство учреждения. В городе продолжается подготовка к отопительному сезону. Уже 2509 домов получили паспорта готовности.

В школах Хабаровска продолжается прием детей в первые классы. В 2023 году в городе их будет 250. А для зачисления 10-классников открыты 96 классов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.