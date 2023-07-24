Модернизация первичного звена здравоохранения проходит в Хабаровском крае Фото: @Degtyarev_Info
Фото: Социальные сети
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, чтобы обсудить ход реализации программы модернизации первичного звена.
В рамках программы в Хабаровском крае ремонтируют и строят медучреждения, закупают новое оборудование и транспорт. В 2023 году на эти цели выделено 1,3 миллиарда рублей. На некоторых объектах работы проходят с нарушением сроков, но минстрой и минздрав края взяли под контроль работу подрядчиков.
Также на встрече губернатор и министр здравоохранения обсудили ввод в эксплуатацию ФАПов на территории региона. Уже скоро новые пункты заработают в селах Пушкино, Марусино, Восход, Федоровка и Быстринск.
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