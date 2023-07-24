Женщина потеряла сознание в самолете над Хабаровском Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧП произошло в небе над Хабаровском. Примерно в 09:32 над краевой столицей пролетал самолет, следующий из Новосибирска в Благовещенск. В этот момент плохо стало женщине, которая находилась на борту. Воздушное судно летело на высоте 11,3 тысячи метров. Экипаж объявил сигнал ПАН - это сигнал тревоги, который говорит о том, что на борту произошла нештатная ситуация.

Сообщается, что все произошло 24 июля. Пассажирка рейса авиакомпании «Сибирь» почувствовала головокружение, перед глазами все поплыло, из-под ног ушла импровизированная земля - борт самолета. Женщина 55 лет рухнула в обморок, не долетев до столицы Амурской области.

О состоянии пассажирки ничего не сообщается. И так как самолет находился над территорией Хабаровского края, что относительно недалеко, он продолжил полет до Благовещенска, где, вероятно, пострадавшей и помогли врачи.

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