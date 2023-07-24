Двое мужчин утонули в ЕАО Фото: МЧС ЕАО

Сразу двое мужчин утонули в Смидовичском районе ЕАО. Первое происшествие произошло 22 июля на заливе Тунгуски. Мужчина подсел к компании, которая выпивала на берегу. А потом решил искупаться. Несколько запрещающих знаков, расположенных в этом месте, его не остановили. Вода оказалась сильнее – мужчина утонул. Три дня спасатели искали его, обошли 56 километров. Тело нашли позже.

Вторая трагедия произошла 23 июля. Житель Хабаровска отправился на рыбалку в соседний регион. Когда перестал выходить на связь, родственники забили тревогу и начали поиски сами.

- Они нашли его вещи и машину на берегу, вызвали полицию. На место происшествия выехали сотрудники инспекторских подразделений из поселка Николаевка Центра ГИМС по ЕАО. 73-летний мужчина утонул при невыясненных обстоятельствах на протоке Малышевская реки Амур, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Специалисты в который раз просят выполнять правила безопасности и не заходить в воду там, где это запрещено.

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