Мужчина убил соседа в Хабаровском крае Фото: скриншот

В Хабаровском крае под стражу заключили 42-летнего мужчину. Против него завели дело за убийство. Решение об аресте принял суд с учетом прокуратуры.

Преступление мужчина совершил на минувших выходных. В субботу, 22 июля, он находился в своем доме в Восточном городке Бикина. Там между ним и соседом произошла ссора, и подозреваемый накинулся на него. Известно, что он был пьян. Но что именно стало причиной конфликта, не сообщается.

- Он нанес своему соседу колото-резаные ранения в различные части тела.

От полученных травм 45-летний мужчина скончался, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Сейчас правоохранительные органы расследуют преступление. Ход работы над уголовным делом контролирует прокуратура Бикина. Все это время мужчина проведет за решеткой. За убийство ему могут назначить от шести до 15 лет лишения свободы.

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