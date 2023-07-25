10 лесных пожаров потушили в Хабаровском крае за выходные Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за сухих гроз в регионе остается напряженной обстановка с лесными пожарами. С начала сезона в Хабаровском крае произошло 533 возгорания на площади более 546 тысяч гектаров. Только за прошедшие выходные ликвидировано 10 лесных пожаров на площади около 30 тысяч гектаров. Многие очаги сейчас регистрируются в центральной части региона: в Аяно-Майском, Верхнебуреинском, Охотском, Тугуро-Чумиканском, Ульчском, Ванинском и в районе имени Полины Осипенко.

- Число возгораний растет из-за жаркой погоды и отсутствия осадков. Сейчас общая группировка сил пожаротушения составляет 445 человек. Привлечено 190 работников ПДПС и ЛПС из Приморского края, ЕАО, Республики Бурятия и федерального резерва Омска, - сказал замминистра - начальник управления сохранения лесов Константин Кузнецов.

К тушению пожаров привлечено два воздушных судна и восемь единиц техники. Все очаги находятся на удалении от населенных пунктов, они не несут опасности людям и объектам экономики.

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