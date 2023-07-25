Не смутило присутствие хозяйки: мужчину осудят за ограбление трех квартир в Хабаровском крае

Мужчина обокрал две и ограбил третью квартиру в присутствии хозяйки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

28-летний хабаровчанин пойдет под суд за кражи и грабеж. Мужчину обвиняют в проникновении в три чужие квартиры.

Год назад он залез через окна в чужое жилье в селе Некрасовка. Позже похожим образом проник в другую квартиру в том же населенном пункте. Он украл сотовые телефоны, ноутбук и ювелирные изделия. Общий ущерб составил 40 тысяч рублей.

Выбрав следующую цель, хабаровчанин залез в третью квартиру, где в тот момент находилась собственница. Мужчину ее присутствие никак не смутило. Он забрал мобильные телефоны и сбежал.

- Прокурор Хабаровского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Хабаровска. Он обвиняется в совершении трех преступлений по статьям «Кража» и «Грабеж», - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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