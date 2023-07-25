Прогулку на теплоходе организовали для семей мобилизованных в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске продолжают помогать мобилизованным и их семьям. Например, на днях жители Центрального района города смогли прокатиться на пароходе совершенно бесплатно. Развлекательная программа проходила на двух просторных палубах судна «Москва-87».

- Наша главная задача - своевременно помогать семьям мобилизованных, контрактников и добровольцев и заботиться о них. С ними должен быть налажен постоянный контакт, - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

С начала мобилизации администрация Хабаровска оказывает адресную помощь. За это время поступило 80 обращений. Детей устраивают в школы, детсады и помогают быстро оформить документы и получить пособие. Входит в этот список и организация досуга. Прогулка на теплоходе - одно из развлечений. А в Комсомольске-на-Амуре, к примеру, детей пару месяцев назад бесплатно водили в цирк.

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