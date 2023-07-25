Жительница Хабаровска спасла соседа-инвалида с грыжей Фото: Евгений Никонов

Благодаря неравнодушию жительницы Хабаровска Светланы Отрощенко удалось спасти жизнь человеку. О счастливой истории рассказал зампред правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.

Женщина написала в чат-бот зампреду и озвучила необычную просьбу.

- Она рассказала, что в их доме живет инвалид. У него паховая грыжа, но самостоятельно пойти к врачу он не может в силу расстройства психики, - рассказал Евгений Никонов.

Он тут же дал подчиненным задание: срочно разыскать мужчину и помочь ему. Инвалида нашли, его отвезли в больницу имени Войно-Ясенецкого, где ему провели операцию. Сейчас все процедуры уже закончены, мужчине удалили паховую грыжу и отправили домой. Он восстанавливается и возвращается к привычной жизни.

Так что соседи могут быть спокойны и больше не волноваться за своего подопечного, заключил зампред.

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