Повышенную пенсию получают больше двух тысяч жителей Магадана старше 80 лет Фото: Олег ЗОЛОТО

В Магаданской области повышенную пенсию получают 2037 человек старше 80 лет. Для них выплата увеличивается в два раза. Причем перерасчет производится автоматически, то есть подавать заявление для этого не нужно.

- Фиксированная выплата - это гарантированная доплата к страховой пенсии, которая устанавливается государством и не зависит от размера ранее уплаченных за гражданина страховых взносов. В 2023 году фиксированная выплата к страховой пенсии по старости в Магаданской области составляет 12 864,5 рубля с учетом районного коэффициента, - рассказали в ОПФР Магаданской области.

Получить первую пенсию удастся в следующем месяце после исполнения 80 лет. Специалисты уточняют, что мера поддержки не распространяется на инвалидов, тех, кто потерял кормильца и получает социальную пенсию. Но они могут перейти на пенсию по старости, если она окажется выше после перерасчета.

А если у пенсионера первая группа инвалидности, перерасчета не будет, так как им и так платят двойную сумму независимо от возраста. Если 80-летний человек нуждается в уходе, то оформить его может трудоспособный и неработающий человек. Тогда пенсионер может получать компенсацию в 2 040 рублей. Ее вместе с пенсией он получает каждый месяц. Он же оплачивает уход человеку, который ему помогает. В Магаданской области такую выплату получают 149 пенсионеров.

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