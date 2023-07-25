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НовостиОбщество25 июля 2023 10:30

Повышенную пенсию получают больше двух тысяч жителей Магадана старше 80 лет

Перерасчет проходит автоматически
Василина ИКОННИКОВА
Повышенную пенсию получают больше двух тысяч жителей Магадана старше 80 лет

Повышенную пенсию получают больше двух тысяч жителей Магадана старше 80 лет

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Магаданской области повышенную пенсию получают 2037 человек старше 80 лет. Для них выплата увеличивается в два раза. Причем перерасчет производится автоматически, то есть подавать заявление для этого не нужно.

- Фиксированная выплата - это гарантированная доплата к страховой пенсии, которая устанавливается государством и не зависит от размера ранее уплаченных за гражданина страховых взносов. В 2023 году фиксированная выплата к страховой пенсии по старости в Магаданской области составляет 12 864,5 рубля с учетом районного коэффициента, - рассказали в ОПФР Магаданской области.

Получить первую пенсию удастся в следующем месяце после исполнения 80 лет. Специалисты уточняют, что мера поддержки не распространяется на инвалидов, тех, кто потерял кормильца и получает социальную пенсию. Но они могут перейти на пенсию по старости, если она окажется выше после перерасчета.

А если у пенсионера первая группа инвалидности, перерасчета не будет, так как им и так платят двойную сумму независимо от возраста. Если 80-летний человек нуждается в уходе, то оформить его может трудоспособный и неработающий человек. Тогда пенсионер может получать компенсацию в 2 040 рублей. Ее вместе с пенсией он получает каждый месяц. Он же оплачивает уход человеку, который ему помогает. В Магаданской области такую выплату получают 149 пенсионеров.

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