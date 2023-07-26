Идем с опережением: названы сроки сдачи сквера в парке имени 50-летия СССР в Хабаровске

Сквер в парке имени 50-летия СССР сдадут к сентябрю в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Сквер в парке имени 50-летия СССР стал одним из победителей голосования в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году. За благоустройство территории проголосовали почти 6,7 тысяч человек. Уже в мае этого года здесь развернулись работы, а закончить их планировали к концу сентября – началу октября. Но подрядчик ускорился, что позволило сократить сроки почти на месяц.

Вокруг сквера стоят дома, где живот люди, пострадавшие от наводнения в 2013 году. Они и стали инициаторами проекта. Им не хватало места, где могли бы играть дети, гулять взрослые.

- У нас у всех маленькие дети, поэтому детские площадки нам были очень нужны, – сказала Ирина Юрьевна, местная жительница.

Сквер будет условно разделен на две части. Первая – детский городок, вторая - зона семейного отдыха. Также здесь будет установлено видеонаблюдение и хорошая система ливневок. На территории установят беседки, приведут в порядок газоны, высадят деревья.

- Проект был разработан специально для этой местности, он индивидуален: в городе больше таких нет. Работы планируем завершить на месяц раньше – в конце августа – начале сентября, - сказал глава службы заказчика Хабаровска по строительству и капремонту Сергей Абрамов.

Корда работы закончатся, пройдет собрание местных жителей для обсуждения планов по развитию территории.

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