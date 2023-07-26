Динамика цен и ослабление рубля определили инфляцию в Хабаровском крае в июне

Динамика цен на продукты определила инфляцию в Хабаровском крае в июне Фото: Михаил ФРОЛОВ

В июне инфляция в Хабаровском крае ускорилась и составила 1,7 процента. Несмотря на отрицательную динамику, показатель в регионе остается ниже, чем в целом по ДФО (3,8 процента) и России (3,3 процента). Основное влияние оказали ослабление рубля и рост потребительской активности.

В июне замедлилось падение стоимости овощей и фруктов. Из-за ослабления рубля импортные товары поставляют в магазины по более высоким ценам. Годовое снижение стоимости картофеля, капусты, лука, винограда и яблок замедлилось. Подорожало мясо кур. Причиной стал рост стоимости импортных кормовых добавок и оборудования.

Из-за высокой потребительской активности в сочетании с ослаблением рубля подорожали подержанные иномарки. Замедлилось снижение цен на лекарства и медтовары, так как увеличились издержки фармацевтических компаний на закупку сырья для производства. Рост цен снизился в сфере услуг. Основной вклад внесла стоимость туристических зарубежных путевок.

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