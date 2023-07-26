24 лесных пожара потушили за сутки в Хабаровском крае Фото: Министерство лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжают борьбу с природными пожарами. Их число растет с каждым днем. Причина появления новых очагов - высокие температуры и отсутствие дождей. Для борьбы со стихией в край на помощь прибыли 190 специалистов парашютно-десантной и лесопожарной служб из соседних регионов. Общая группировка сил пожаротушения сейчас составляет 433 человека.

За прошедшие сутки в Хабаровском крае потушили 24 возгорания. Их общая площадь составляла 36 тысяч гектаров. Всего с начала пожароопасного сезона уже произошло 584 лесных пожара на площади более 600 тысяч гектаров. Чтобы не допустить появления новых очагов, в регионе введен режим ЧС.

- Пока мы видим тенденцию к увеличению числа возгораний. Все действующие очаги находятся в труднодоступных местах в Охотском, Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Ульчском, Солнечном и Николаевском районах, - сказал глава управления сохранения лесов министерства Константин Кузнецов.

Все пожары расположены далеко от населенных пунктов и не несут опасности жизни людей и объектам экономики.

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