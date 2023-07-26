Держим карман шире: доходы жителей Хабаровского края за год взлетели на треть

Предложение по зарплатам выросло в Хабаровском каре на 16,4 тысячи рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Аналитики hh.ru поделились статистикой роста зарплат в Хабаровском крае по итогам первой половины 2023 года. В сравнении с тем же периодом 2022-го работодатели стали предлагать больший доход соискателям. Предложение выросло на 27 процентов или на 16,4 тысячи рублей.

В Хабаровском крае средняя зарплата в публикуемых вакансиях в первом полугодии составила 77,1 тысячи рулей. На Дальнем Востоке она достигла 83,2 тысячи рублей. Это на 69 процентов выше, чем по России в целом.

Самый высокий доход обещают сотрудникам в сферах «Добыча сырья» - 129,4 тысячи рублей, «Сельское хозяйство» - 123,8 тысячи, «Производство, сервисное обслуживание» - 119,2 тысячи и «Строительство, недвижимость» - 117,5 тысячи рублей.

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