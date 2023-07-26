Опасный маневр: на трассе в Хабаровском крае произошло серьезное ДТП

Люди пострадали в аварии в Хабаровском крае Фото: ГИБДД Хабаровского края

Днем 26 июля на трассе в Хабаровском крае произошла авария. На 63 километре дороги А-370 «Уссури» района имени Лазо столкнулись две иномарки. Все произошло около 11:10.

- Водитель автомобиля Toyota Prius, двигаясь со стороны Владивостока в сторону Хабаровска, при осуществлении обгона допустил столкновение с автомобилем Nissan Note, движущимся в попутном направлении и совершавшим поворот налево, - рассказали в ГИБДД Хабаровского края.

После столкновения «Тойота» продолжила бесконтрольно ехать и слетела в кювет, а потом перевернулась. В Госавтоинспекции уточнили, что пострадали все участники аварии. Им помогли медики скорой помощи.

На месте работают инспекторы, они выясняют подробности ДТП.

Водителям напоминают о правилах дорожного движения. Только от умения четко ориентироваться и дисциплинированности зависят жизнь и здоровье людей.

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