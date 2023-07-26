Жителя Биробиджана накажут за маты в зале суда Фото: УФССП России по ЕАО

Жителю Биробиджана придется ответить за вызывающее поведение в зале суда. Мужчина пришел туда по своим делам и стал вести себя неприлично, постоянно крепко выражаясь. Что стало причиной такого поведения, неясно - то ли мужчину не устроило решение судьи, то ли еще что-то не понравилось. В итоге выразить свое недовольство он решил таким образом. Теперь его накажут.

- Гражданин не реагировал на неоднократные законные требования судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов прекратить действия, нарушающие установленные в суде правила, - рассказали в УФССП России по Еврейской автономной области.

Такое поведение мешало другим посетителям, не давало спокойно работать сотрудникам. Тогда приставы пошли на крайние меры: составили против мужчины административный протокол. Его рассмотрел суд и назначил хаму штраф.

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