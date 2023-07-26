Ливни с грозами обрушатся на ЕАО в августе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты ГУ МЧС России по ЕАО подготовили прогноз вероятных происшествий, которые могут случиться в регионе в августе. Так, средняя температура будет такой же, как и долгие годы – примерно 18-20 градусов. В первой декаде днем поднимется до 29 градусов, ночью – до 20, а потом начнет понижаться. Во второй декаде ночью столбики термометра покажут уже до 12 градусов, днем – до 23, в третьей декаде ночью будет до 18 градусов, днем до 30, к концу ожидается похолодание. Осадков выпадет меньше, чем обычно, - 100-130 миллиметров. Дожди и ливни с грозами вероятны в начале и конце месяца.

Что же касается гидрологической обстановки, то в малых и средних реках области наблюдается подъем воды, но опасных отметок она не достигнет. Зарегистрированы подтопления домов, участков и дорог только в Биробиджане и Биробиджанском районе, а также в селе Раздольное. На территориях Забайкалья и Приамурья ожидаются интенсивные дожди, из-за этого возможны паводки на притоках Амура. У Ленинского уровень реки может вырасти из-за циклонов в северных провинциях Китая. Это может негативно повлиять на гидрологическую обстановку.

А вот во время гроз могут рухнуть рекламные щиты и крыши, есть риск получить из-за этого травм.

На воде находиться тоже опасно. Высокий риск гибели людей на воде тоже остается. Поэтому жителей области просят быть аккуратней во время отдыха и рыбалки и не лезть в воду после выпитого алкоголя.

Могут произойти аварии на коммунальных системах из-за нагрузки на дренажные водоотводные системы из-за повышения уровня грунтовых вод и дождей. Не исключены подтопления участков, находящихся в поймах рек.

Риск возникновения пожаров тоже сохраняется, в том числе, смертельных. Жителей региона просят быть аккуратней и здесь: соблюдать правила и не использовать сломанные бытовые приборы.

Есть риск подхватить ОРВИ, а также вероятность групповых вспышек кишечных заболеваниях в лагерях. Подхватить вирус можно и во время купания в запрещенном месте. А в жару можно заболеть менингитом. Также остается вероятность заразиться через укусы клещей. Не исключаются и нападения змей.

Также возможна пропажа или гибель людей на природе.

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