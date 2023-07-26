Цветы выращиваю осужденные в ЕАО Фото: УФСИН ЕАО

В Еврейской автономной области нашли занятие для осужденных к принудительным работам. Женщины, находящиеся в исправительном центре при колонии-поселении №4, выращивают цветы. Это не основное занятие, за которое платят деньги, таким образом женщины проводят свободное время, помимо чтения книг и просмотра телевизора. В остальном люди, которые живут в таких местах, работают в организациях, готовых сотрудничать с уголовно-исполнительной системой.

- Своеобразная садовая терапия способствует творческой деятельности осужденных. Кроме того, общественно-полезная работа помогает организовать полезный досуг, разгрузиться психологически, а результаты труда радуют как осужденных и сотрудников администрации, так и посетителей пенитенциарного учреждения, – рассказала начальник УФИЦ Виктория Барышева.

Рядом со своим участком они оборудовали клумбы, на которых теперь цветут лилии, георгины, флоксы, алиссумы. Женщины постоянно ухаживают за растениями: по очереди пропалывают от сорняков, рыхлят почву для лучшего поступления кислорода и поливают ее.

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