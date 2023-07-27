«Амурские тигрицы» во всей красе: женский волейбол возрождается в Хабаровском крае

В Хабаровском крае появилась женская команда по волейболу «Амурские тигрицы» Фото: Министерство спорта Хабаровского края

В Хабаровском крае постепенно возрождается женский волейбол. До 2012 года в регионе блистал клуб «Самородок», но из-за отсутствия финансирования он был расформирован. Возродить женский волейбол и создать новую команду распорядился губернатор края Михаил Дегтярев. Единственная профессиональная команда региона получила название «Амурские тигрицы».

Спортсменки будут выступать в чемпионате России по волейболу среди женщин в Высшей лиге «Б» группа «Сибирь». Они уже активно готовятся к грядущему соревнованию, отрабатывают командную игру. Большое внимание уделяется физической подготовке.

- Мы проделали большой объем работы, чтобы укомплектовать команду. Есть некоторые позиции, на которые сейчас смотрим местных молодых волейболисток. У кого есть определенные задатки, тренируются с нами, по возможности дадим им шанс, - говорит главный тренер команды «Амурские тигрицы» Александр Щурин.

«Амурские тигрицы» начнут сезон в сентябре в Иркутске на Кубке Сибири и Дальнего Востока. А чемпионат в Высшей лиге «Б» стартует в октябре. В Хабаровск все шесть команд группы «Сибирь» приедут в январе 2024 года.

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