Экс-сержант за решеткой: бывшего представителя власти осудили за наркоторговлю на Колыме

Экс-сотрудника УИС отправили в колонию и лишили звания в Магадане Фото: СУ СК России по Магаданской области

Пять с половиной лет в колонии строгого режима проведет бывший сотрудник уголовно-исполнительной системы (УИС) Магадана за торговлю наркотиками. Будучи на службе, 26-летний представитель власти состоял в ОПГ и торговал запрещенкой через Сеть. Его заподозрили в преступлении сотрудники подразделения собственной безопасности УФСИН России по Магаданской области.

Установлено, что мужчина собирался продать восемь свертков с наркотиком общей массой свыше восьми граммов. Сделать это он собирался через закладки в тайниках. 27 февраля 2023 года действующий сотрудник УИС продал один сверток, но дальнейшие его планы провалились. В районе зоны отдыха «Горняк» его задержала полиция.

- Во время ареста мужчина попытался выбросить на землю сверток из синей изоленты, в котором находилось наркотическое вещество. Позже правоохранители осмотрели местность в этом же районе и нашли еще семь похожих свертков, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Собранные во время расследования дела доказательства позволили предъявить обвинение экс-работнику УИС по трем статьям, в том числе за торговлю наркотиками в крупном размере через интернет в составе организованной группы.

Суд не только приговорил преступника к 5,5 года колонии, но и лишил его специального звания младшего сержанта внутренней службы.

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