Слетел с дороги: авария с автобусом произошла в Хабаровске

Автобус с пассажирами выехал на тротуар в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровска

Днем 27 июля в краевой столице произошла авария с маршрутным автобусом №61. Около 15:39 он ехал по своей схеме по улице Карла Маркса, но в какой-то момент вылетел за пределы проезжей части.

- Водитель, управляя автобусом «Газ» со стороны улицы Петра Комарова в сторону улицы Дикопольцева не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет, - сообщили в ГИБДД Хабаровска.

Несмотря на то, что травмы никто не получил, произошедшее заинтересовало городскую прокуратуру. Надзорный орган начал проверку. О случившемся они узнали из интернета.

Прокуратура оценит работу перевозчика и при необходимости примет меры.

Сотрудники Госавтоинспекции же просят водителей в который раз соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.

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