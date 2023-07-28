Для себя и на экспорт: масштабы выпуска продукции из дерева наращивают в Хабаровском крае

Производство продукции из древесины увеличат в Хабаровском крае Фото: минпромторг Хабаровского края

Деревоперерабатывающее предприятие в районе имени Лазо получило льготный заем от Фонда развития промышленности (ФРП) Хабаровского края. Кредит в размере 20 миллионов рублей позволит компании нарастить мощности и увеличить объемы производимой продукции глубокой переработки древесины. В основном это пиломатериалы и шпон, а в будущем планируется создание линии по производству фанеры. Продукция компании идет не только на внутренний рынок, но и на экспорт.

Уже в 2023 году предприятие введет в работу сушильный комплекс, с помощью которого можно будет обрабатывать 72 тысячи кубометров пиломатериалов.

- Установка сушильного комплекса позволит снизить таможенную пошлину для отправки продукции на экспорт в Китай, так как древесина в сухом виде меньше облагается. Также улучшится качество продукции. Все это увеличит прибыль компании, - сказал директор предприятия «Тумнинский прииск» Руслан Добродеев.

Напомним, главная задача ФРП - развитие промышленного производства путем предоставления льготных займов для малых, средних и крупных предприятий по ставке от одного до пяти процентов.

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