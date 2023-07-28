Осталось чуть-чуть: хабаровчанам назвали сроки окончания ремонта Тихоокеанской

Дорогу на Тихоокеанской отремонтируют до конца сентября в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске продолжается ремонт дороги на улице Тихоокеанской. Это самый масштабный объект, который вошел в нацпроект «Безопасные качественные дороги» в 2022-2023 году. Работы начались еще в 2022-м, а в этом году подрядчик МУП «Дорремстрой» планирует сдать объект раньше срока.

Ремонт Тихоокеанской должен был закончиться в ноябре, но подрядчик идет с опережением графика. Принято решение закончить работы до конца сентября. Сейчас продолжается обустройство перекрестка, где улица пересекается со Стрельникова.

На этом месте раньше часто происходили ДТП. Было принято решение установить светофор, который будет регулировать движение транспорта во всех четырех направлениях.

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