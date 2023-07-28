Оцените качество: опрос о работе общественного транспорта в Хабаровске

Онлайн-опрос о работе общественного транспорта проходит в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хабаровчане могут пройти опрос, рассказать о проблемах и предложить идеи по изменению работы общественного транспорта. Информацию собирает Общественная палата России вместе с Общероссийским объединением пассажиров. Заполнить онлайн-форму можно до 31 июля.

По итогам опроса будет составлен рейтинг работы городского транспорта, внесены корректировки в программы по обновлению автопарка. Первые результаты обнародуют на форуме «Сообщество», который пройдет в Якутске 1-2 августа.

- Особенность опроса - возможность не просто указать на ключевые проблемы, но и предложить свои решения. Постараемся продолжить работу с активными жителями после опроса и довести их предложения до реализации, - сказал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Подобный опрос оценки качества работы транспорта проводится впервые. В нем принимают участие жители всех городов России.

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