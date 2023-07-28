Циклон придет в Хабаровск 29 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Только-только погода в Хабаровске немного наладилась, как синоптики опять обещают приход циклона. 29 июля в городе ожидаются дожди, но они не принесут ожидаемого похолодания. Ночью температура продержится в пределах +21…+23 градуса, а днем поднимется до +30. Скорость ветра составит не больше 12 метров в секунду.

Циклон в Хабаровском крае 29 июля затронет южные и часть центральных районов. Сильные осадки ожидаются в Вяземском, Бикинском, районе имени Лазо, Хабаровском, Нанайском, Комсомольском, Солнечном, Амурском и Верхнебуреинском районах.

Несмотря на ливни, по всей территории региона будет жарко. Средняя температура воздуха 29 июля составит +28…+30 градусов.

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