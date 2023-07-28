Туристический поток до миллиона человек планируют увеличить в Хабаровском крае Фото: Михаил Дегтярев

В Хабаровском крае намерены увеличить туристический поток до одного миллиона человек в год. Этого показателя планируют добиться в течение трех лет. Об этом заявил губернатор Михаил Дегтярев во время встречи с журналистами Игорем Виттелем и Трофимом Татаренковым.

- Гости отмечают уникальность и особый характер наших жителей. Не остались они равнодушными и к природным красотам, оценили туристический потенциал территории, - сказал Михаил Дегтярев.

Во время пандемии, в 2020 и 2021 годах, турпоток в регионе значительно сократился из-за антиковидных мер. В 2022 году край посетили больше 554 тысяч человек. В доковидном 2019 году эта цифра составляла 571 тысячу человек.

Одной из точек притяжения в Хабаровске является площадь Ленина. Также в числе главных достопримечательностей - отметка «нулевой километр» федеральной автодороги Р297 «Амур» Чита - Хабаровск. Она олицетворяет собой единение Азии и Европы, знак открыли 25 сентября 2010 года. С этого места 27 августа 2010 года начался автопробег президента России Владимира Путина на машине Lada Kalina от Хабаровска до Читы.

Возможности туристического потенциала Хабаровского края обсудят с 23 по 26 августа на Втором Всероссийском туристическом форуме «Открой Дальний Восток». На набережной в эти дни пройдет туристический фестиваль.

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